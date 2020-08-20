Лидера стачкома МАЗа задержали

Лидера стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгения Бохвалова задержали в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел Мингорисполкома (ГУВД), передает ТАСС.

«Мы это подтверждаем», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что обстоятельства выясняются, подробности станут известны позже.

13 августа работники МАЗа присоединились к объявленной в Белоруссии забастовке с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых, честных выборов. Помимо этого завода, начали бастовать работники других крупных предприятий: «Интеграл», «Керамин», «Терразит», «Гродно Азот».

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Граждане требуют отменить итоги выборов, на которых, согласно официальным данным, победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Лукашенко настаивает, что протест спонсируется Западом и оппозиция пытается незаконно захватить власть.