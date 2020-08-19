Оппозиция попыталась установить контакт с администрацией Лукашенко

Координационный совет оппозиции Белоруссии попытался установить контакт с «высокими представителями» администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко, пока ответа нет. Об этом заявил бывший министр культуры республики Павел Латушко, передает Tut.by.

Он рассказал, что оппозиция захотела проинформировать о реальных целях и задачах, которые ставит перед собой Координационный совет, «нежели те, которые озвучиваются в государственных СМИ».

Ранее 19 августа сообщалось, что руководителями Координационного совета стали семь человек. Из числа лидеров оппозиции, уже принимавших участие в выборах президента Белоруссии, в руководство вошла бывший представитель штаба Виктора Бабарико, а ныне соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

Лукашенко называл создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязанными нацистами». Также он приписал совету программу, которая предполагает выход из всех соглашений с Россией. В совете опровергли обвинения Лукашенко, подчеркнув, что у общества нет политической программы, поскольку оно не ставит целью получить власть.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот» объявили забастовку. Лукашенко настаивает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.