Лукашенко поручил милиции прекратить все беспорядки

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД прекратить все беспорядки, особенно в Минске. Об этом он заявил на заседании Совбеза, передает БЕЛТА.

По его словам, с одной стороны все обернулось к лучшему, потому что белорусы почувствовали, что могут потерять. Однако «море людей, подавляющее большинство» граждан привыкли жить в спокойной стране, объяснил Лукашенко. «Люди устали, люди требуют мира и тишины», — сказал он, поручив милиции особенно серьезно следить за обстановкой в Минске.

Ранее Лукашенко на заседании Совбеза дал указание усилить охрану госграницы по всему «периметру», чтобы не допустить проникновения в республику «боевиков, оружия, боеприпасов», а также финансирования протестов против него. «Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую», — заявил он.

Президент также потребовал от МВД защищать коллективы промышленных и других предприятий от «шельмования и угроз улицы» и разобраться с акциями у проходных заводов, когда бастующие рабочие приходят поддержать своих коллег, которые по каким-то причинам к ним не присоединились. Он сравнил митингующих с пособниками нацистов.

В Белоруссии вторую неделю продолжаются протесты против результатов выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, а также против жестокости силовиков во время первых дней митингов. Рабочие десятков предприятий страны, в том числе таких стратегически важных заводов, как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, «Гродно Азот», объявили бессрочную забастовку.