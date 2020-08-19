Лукашенко пригрозил западным лидерам из-за разжигания беспорядков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил лидерам западных государств ответственностью за разжигание беспорядков в республике. Об этом он заявил по итогам заседания Совета безопасности, передает БЕЛТА.

Лукашенко поручил МИД донести официальную точку зрения на ситуацию в стране до руководителей Германии, Франции, Польши, Литвы, а также Украины. «Им просто надо рассказывать, что происходит в Белоруссии. Чтобы эту информацию получили и [Ангела] Меркель, и [Эммануэль] Макрон, и [Анджей] Дуда, и [Гитанас] Науседа, и другие, и [Владимир] Зеленский», — сказал он.

При этом надо «не стесняться» и предупредить западных лидеров об ответственности за разжигание беспорядков, добавил Лукашенко. «Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», — подчеркнул президент.

Он поручил Госпогранкомитету усилить охрану границы, чтобы не допустить в страну боевиков, оружие, боеприпасы и деньги на финансирование беспорядков.

Глава государства также отметил, что проводить в данный момент военные учения и «барабанить гусеницами» на границе с Белоруссией контрпродуктивно. «Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится», — заверил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад «в открытую» финансирует протесты в Белоруссии.

В стране больше недели идут массовые протесты из-за президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Акции жестко разгонялись силовиками. По последним данным, погибли четыре человека.