Лукашенко велел усилить охрану границ Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко велел профильным ведомствам усилить охрану государственных границ страны по всему периметру. Это необходимо для борьбы с протестами, цитирует его заявление на заседании Совбеза БЕЛТА.

По словам президента, из-за границы протестующим поступает финансирование. Также Госпогранкомитет должен пресекать проникновение «из других стран боевиков, оружия, боеприпасов». «Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад открыто финансирует массовые протесты в стране. Белорусские власти не могут отследить все поступающие средства, большие суммы направляются наличными.

Он добавил, что финансирование беспорядков является их разжиганием, и пригрозил лидерам западных государств ответственностью за эти действия.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов, на которых Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80 процентов. Митинги жестко разгонялись с помощью спецсредств, известно о четырех погибших. На некоторых акциях женщины несли букеты цветов.