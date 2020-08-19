Президент Белоруссии Александр Лукашенко попенял НАТО на «барабанящие гусеницами» танки на границе, имея в виду военные учения Defender Europe-2020, которые проходят в Польше. Он дал приказ уделить особое внимание передвижению войск альянса из-за угрозы их вмешательства в ситуацию внутри страны. Об этом пишет БЕЛТА.

«Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные силы и технику на направления их передвижения», — сказал президент и подчеркнул, что любые учения НАТО сейчас контрпродуктивны.

Министерство обороны должно контролировать вопросы, связанные с внешними угрозами, подчеркнул Лукашенко. «Особенно в Гродно, в гродненском направлении. Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске», — резюмировал глава государства.

Ранее 19 августа Лукашенко опроверг слухи о присутствии в Белоруссии иностранных войск. Он назвал фейками информацию о том, что на территории страны есть российские силовики.

В НАТО в то же время указывали, что присутствие альянса в Польше и Литве носит исключительно оборонительный характер и предназначено для сохранения мира. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что Североатлантический альянс не представляет угрозы для Белоруссии и поддерживает ее независимость и суверенитет.