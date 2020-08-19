В ЕС заявили об опасности военного вторжения в Белоруссию

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли опасается усиления репрессий и иностранного военного вмешательства в ситуацию, которая складывается в Белоруссии. Об этом он заявил на саммите Евросоюза, пишет «Интерфакс».

Есть все основания опасаться эскалации репрессий и военного вмешательства Давид Сассоли Председатель Европарламента

Сассоли подчеркнул, что европейские страны очень обеспокоены происходящим в стране. По его словам, режим Александра Лукашенко нарушает права и свободы человека. Непосредственных виновников этого стоит наказать, считает он.

Глава Европарламента заявил, что ЕС должен ввести санкции против тех, кто злоупотреблял властью в Белоруссии. При этом он подчеркнул, что внешнее вмешательство в белорусский кризис недопустимо, поскольку решать будущее страны должны на голосовании ее граждане.

Страны Европы и НАТО в последние дни активно реагируют на все события в Белоруссии. Так, главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. В Европе также считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. ЕС уже начал работу над санкциями против властей Белоруссии.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. Известно о сотнях пострадавших и тысячах задержанных.