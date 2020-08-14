Евросоюз посчитал результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными

Главы МИД Евросоюза посчитали результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел ЕС, передает РИА Новости.

«ЕС ожидает тщательного и прозрачного расследования всех нарушений, чтобы привлечь виновных к ответственности», — заявили там. Европейские министры призвали белорусские власти прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов.

По данным белорусского ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.

Ранее ЕС начал работу над санкциями против властей Белоруссии. В частности, они будут введены против тех, кто ответственен за фальсификацию результатов голосования и насилие во время протестов.

Из-за недовольства жителей итогами выборов президента 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.