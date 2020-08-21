Тихановская понадеялась на здравый смысл Лукашенко

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская понадеялась на здравый смысл власти и главы государства Александра Лукашенко. Запись пресс-конференции Тихановской 21 августа доступна на YouTube.

Тихановская сказала, что верит в то, что руководство услышит народ. «Нам всегда говорилось, что президент любит свою страну и любит свой народ. И то, что он видит сейчас, ясно дает понять, что люди хотят перемен, — заявила экс-кандидат. — Я очень надеюсь, что здравый смысл преобладает и народ будет услышан».

Она выразила надежду, что власти «выйдут на диалог» и будут проведены «те самые новые прозрачные честные выборы».

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов, Тихановская — 10 процентов. Она в данный момент находится в Литве.

После выборов по всей Белоруссии начались массовые протесты. Акции жестко разгонялись силовиками. К требованиям новых выборов присоединились работники ряда крупных предприятий, которые заявили о забастовке.