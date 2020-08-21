Лукашенко предостерег «правительства в изгнании»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против страны действуют несколько центров сил, где осели «правительства в изгнании», и предостерег их. Об этом пишет БЕЛТА.

«Координационный совет — это красивое название. За границей сегодня, по-моему, уже пять правительств в изгнании», — сказал он. Лукашенко отметил, что бывший претендент на пост главы государства Валерий Цепкало постоянно меняет свое местоположение, в настоящий момент делая «смелые» заявления из Польши.

Президент напомнил, что по факту создания Координационного совета было возбуждено уголовное дело. По мнению Лукашенко, оппозиционный штаб сам понимает, что их действия незаконны. Сейчас оппозиция претендует на многомиллионную поддержку от ЕС, однако эти деньги без ведома государства в страну не поступят, пообещал он.

19 августа Координационный совет объявил цели своей деятельности. В частности, оппозиция будет добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых президентских выборов. Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязанными нацистами».

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в происходящем видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций». Действиями протестующих управляют из «Польши, Великобритании и Чехии», уверен он.