Лукашенко пообещал вытравить «каленым железом» угрозы в адрес власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал вытравить «каленым железом» угрозы в адрес государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов и журналистов. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Не дай Бог, страна вздыбится и рухнет — вам не будет работы. И вы с меня спросите. И плевать бы я хотел на все эти должности, но я сижу и думаю: а что будет с вами, когда они придут и начнут все это делить? Вас заберут с потрохами. И вы меня будете проклинать всегда: "Мы тебя избрали, почему ты не защитил нас?" Вот, что меня больше всего беспокоит», — заявил он, посещая агрокомбинат «Дзержинский».

Лукашенко заявил, что будет проводить жесткую политику для стабилизации обстановки внутри страны.

17 августа Лукашенко заявил, что новые президентские выборы в стране возможны, но только после того, как появится новая конституция. «Приходите, садитесь — и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников промышленных предприятий. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники.