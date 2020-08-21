Лукашенко обвинил США в подготовке «заварушки» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в подготовке «заварушки» в республике. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, Запад решил «подтянуть» Белоруссию к себе и создать против России «балто-черноморский коридор», «санитарный кордон», к которому относятся прибалтийские республики и Украина.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — заявил Лукашенко.

20 августа министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Он поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку суверенитета и независимости республики.

Ранее Лукашенко попенял НАТО на «барабанящие гусеницами» танки на границе. «Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши вооруженные силы и технику на направления их передвижения», — сказал президент.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации можно увидеть элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций». Лукашенко выразил уверенность, что действиями протестующих управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».