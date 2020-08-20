Евросоюз не захотел Белоруссии судьбы Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не хочет Белоруссии судьбы Украины при выходе из политического кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Макрона, Евросоюз заинтересован в демократическом переходном периоде в Белоруссии. Французский лидер также рассказал, что президент России положительно отреагировал на предложение ОБСЕ стать посредником в Белоруссии. В то же время глава республики Александр Лукашенко «согласился неохотно».

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Макей поблагодарил США за то, что они неизменно поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии, сказано в сообщении.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов. По всей стране вспыхнули массовые протесты, которые жестко разгонялись. Семь тысяч человек были арестованы, известно о четырех погибших.

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