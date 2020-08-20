Белоруссия поблагодарила США за поддержку независимости

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на пресс-службу МИД.

Собеседники обсудили ситуацию, которая сложилась в Белоруссии после президентских выборов, и обменялись мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия. Макей поблагодарил США за то, что они неизменно поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии, сказано в сообщении.

Ранее бывший соперник Александра Лукашенко в президентской гонке Валерий Цепкало сообщил, что США обещали белорусской оппозиции пока не отправлять нового посла в Минск.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов. По всей стране вспыхнули массовые протесты, которые жестко разгонялись. Семь тысяч человек были арестованы, известно о четырех погибших.