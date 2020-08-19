Трамп перепутал Белоруссию и террористов

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Президент США Дональд Трамп не расслышал с первого раза слово «Белоруссия», посчитав, что его спрашивают о террористах. Видео с отрывком пресс-конференции опубликовал журналист Аарон Рупар (Aaron Rupar) в Twitter.

«Поддерживаю ли я протестующих и террористов?» — перепутал президент США после вопроса об его отношении к акциям в Белоруссии и его послании для России. Затем помощники помогли ему понять, о чем на самом деле его спрашивают.

После этого Трамп заявил, что хочет обсудить с Россией ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после прошедших там президентских выборов. Он также подчеркнул, что в Белоруссии, по всей видимости, «не слишком много демократии».

В ходе массовых акций протеста в Белоруссии задержали несколько тысяч человек, пресса пишет о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки президента страны Александра Лукашенко и проведения честных выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.

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