В Европе признали роль России при принятии решений по Белоруссии

Российский фактор может содействовать расколу среди членов Евросоюза (ЕС) при принятии решений по Белоруссии. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, передает РИА Новости.

Сообщается, что в последние годы в Европе был ряд примеров, когда экономические выгоды от сотрудничества с Россией перевешивали солидарность внутри ЕС. В частности, речь идет о строительстве газопровода «Северный поток-2», где мнения разделились. В Польше опасаются, что нечто подобное может произойти и по отношению и к белорусскому вопросу.

Ранее сообщалось, что разговоры президента России Владимира Путина с рядом европейских лидеров демонстрируют главную роль России для судьбы президента Белоруссии Александра Лукашенко. The Financial Times отмечает, что лидеры Евросоюза «выстроились в очередь», чтобы призвать Путина помочь найти решение по выходу из кризиса в этой стране. Накануне ситуацию в Белоруссии с российским президентом Владимиром Путиным обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, положение дел в республике стало темой разговора Путина с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

В ходе массовых акций протеста в Белоруссии задержали несколько тысяч человек, пресса пишет о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки президента страны Александра Лукашенко и проведения честных выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.

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