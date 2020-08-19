Россию назвали главной для судьбы Лукашенко

Разговоры президента России Владимира Путина с рядом европейских лидеров демонстрируют главную роль России для судьбы президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает The Financial Times, передает «Sputnik Беларусь» в Telegram.

Отмечается, что лидеры Евросоюза «выстроились в очередь», чтобы призвать Путина помочь найти решение по выходу из кризиса в этой стране. Москва же, в свою очередь, предупредила Европу о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет обсудить с Россией ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после прошедших там президентских выборов. Американский лидер также назвал Белоруссию страной, где, по всей видимости, «не слишком много демократии».

Накануне ситуацию в Белоруссии с российским президентом Владимиром Путиным обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, положение дел в Белоруссии стало темой разговора Путина с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили возможности содействия диалогу между властью и оппозицией, в частности при посредничестве ОБСЕ.

В ходе массовых акций протеста в Белоруссии задержали несколько тысяч человек, пресса пишет о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения честных выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru