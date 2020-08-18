Трамп захотел обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп хочет обсудить с Россией ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после прошедших там президентских выборов. Об этом он заявил во вторник, 18 августа, выступая перед журналистами в Белом доме, передает РИА Новости.

«Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить с другими», — сообщил американский лидер.

Он также подчеркнул, что в Белоруссии, по всей видимости, «не слишком много демократии». При этом, по словам Трампа, проходящие в республике акции протеста выглядят мирными.

Ранее ситуацию в Белоруссии с российским президентом Владимиром Путиным уже обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. В обоих случаях российский лидер подчеркнул, что Москва считает недопустимым какое-либо вмешательство во внутренние дела республики извне. Кроме того, положение дел в Белоруссии стало темой разговора Путина с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

В ходе массовых акций протеста в Белоруссии задержали несколько тысяч человек, пресса пишет о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения честных выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.