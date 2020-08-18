Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Глава государства объяснил позицию Москвы канцлеру Германии Ангеле Меркель в ходе телефонных переговоров, сообщается на сайте Кремля.

«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», — говорится в сообщении.

Ранее во вторник стало известно, что Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону политический кризис в Белоруссии, который сложился после победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Меркель заявила, что белорусские власти должны отказаться от насилия и выпустить политзаключенных.

5 августа с канцлером Германии созвонилась соперница действующего президента Александра Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская. Она рассказала Меркель об опасениях за свою жизнь и попросила помощи в организации справедливой смены власти.

«Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны, — заявила Тихановская в интервью немецкой газете Bild. — Все, чего мы хотим, — это справедливые выборы».

В ходе массовых акций протеста в республике задержали несколько тысяч человек, пресса пишет о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.