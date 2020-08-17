Германия опровергла переговоры Меркель с Лукашенко

Кабинет министров Германии опроверг сообщения о недавних переговорах между канцлером Ангелой Меркель и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению представителя правительства Германии, Меркель не проводила никаких телефонных бесед с белорусским лидером с 9 августа, когда в Белоруссии прошли выборы главы государства.

Ранее Лукашенко рассказал о том, что провел телефонные переговоры с канцлером германии вечером 16 августа. Он подчеркнул, что теперь знает, кого сформировала для переговоров оппозиция.

5 августа соперница нынешнего президента Светлана Тихановская попросила Англелу Меркель о помощи. Через некоторое время правительство Германии провело с ней переговоры. Сама Меркель потребовала немедленно и без дополнительных условий освободить задержанных в Белоруссии демонстрантов.

По всей Белоруссии идут массовые протесты. В ходе столкновений задержаны оказались несколько тысяч человек, известно о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов избирателей.