Путин и Меркель обсудили кризис в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону политический кризис в Белоруссии, который сложился там после выборов главы государства. Об этом сообщается на сайте немецкого кабинета министров.

Отмечается, что Меркель подчеркнула необходимость запуска национального диалога в Белоруссии. Она также отметила, что власти этой страны должны отказаться от насилия и выпустить политзаключенных.

По официальным данным, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал на прошедших выборах более 80 процентов голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — чуть более 10 процентов. Тысячи граждан не признали итогов голосования и вышли на акции протеста. Тихановская, которая вынужденно находится в Литве с 10 августа, заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии. Она опубликовала видеообращение, где сказала, что это нужно, чтобы страна «успокоилась и вошла в нормальный ритм».

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