Стало известно о планах Тихановской вернуться в Белоруссию

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая с 10 августа находится в Литве, может скоро вернуться в Белоруссию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Белсат» со ссылкой на доверенное лицо политика Ольгу Ковалькову.

«Она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется», — сказала Ковалькова о планах политика.

Ранее Тихановская не признала официальных результатов президентских выборов и заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии. Она опубликовала видеообращение, где сказала, что это нужно, чтобы страна «успокоилась и вошла в нормальный ритм». В этот период, по ее словам, будет необходимо освободить всех политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых выборов.

По официальным данным, Тихановская набрала чуть более 10 процентов голосов на прошедших президентских выборах, в то время как действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко — более 80 процентов. Тысячи граждан не признали итогов голосования и вышли на акции протеста.

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