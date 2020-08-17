Лукашенко объяснил стремление Тихановской пойти в политику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил стремление оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской пойти в политику. Его слова во время встречи с рабочими на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ) передает издание Tut.by.

Лукашенко предложил протестущим подумать о следующем шаге Тихановской после гипотетической победы на выборах. Он напомнил, что оппозиция, в частности, пообещала выпустить политзаключенных. «Почему? Там же Сережа [Тихановский] сидит», — заявил он.

По мнению Лукашенко, после освобождения Тихановского повторных выборов не будет. «Рулить будет он, она будет зачитывать. Ну что мы — идиоты, этого не понимаем?» — задался он вопросом.

По всей Белоруссии идут массовые протесты. В ходе столкновений задержаны оказались несколько тысяч человек, известно о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов избирателей.