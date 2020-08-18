Путин третий раз за день обсудил Белоруссию с европейцами

Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным политическую ситуацию в Белоруссии. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам представителя Евросоюза, только мирный и действительно инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии. Других подробностей о состоявшемся диалоге пока не приводится.

Это уже третий разговор Путина по этой теме за день — ранее он обсудил кризис с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам главы России, любое вмешательство может привести к усугублению ситуации. В свою очередь Меркель подчеркнула, что белорусские власти должны отказаться от насилия и выпустить политзаключенных.

В ходе массовых акций протеста в Белоруссии задержали несколько тысяч человек, пресса пишет о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения честных выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.

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