Путин второй раз за день высказал позицию России по Белоруссии

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном по ситуации в Белоруссии. Свою позицию относительно происходящего в республике он высказал второй раз за день, сообщается на сайте Кремля во вторник, 18 августа.

Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство.

Ранее во вторник российский лидер заявлял об этом во время телефонных переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, любое вмешательство может привести к усугублению ситуации. В свою очередь Меркель заявила, что белорусские власти должны отказаться от насилия и выпустить политзаключенных.

В ходе массовых акций протеста в Белоруссии задержали несколько тысяч человек, пресса пишет о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения честных выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.

Накануне Александр Лукашенко прокомментировал возможность новых выборов. Их проведение он допустил только после принятия новой Конституции республики. Между тем ранее в тот же день, обращаясь к рабочим, он заявил, что «пока вы меня не убьете, других выборов не будет».