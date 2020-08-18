Появились детали разговора Путина с главой Евросовета по Белоруссии

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник, 18 августа, договорились продолжить консультации по Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Евросовете.

Собеседник агентства уточнил, переговоры Мишеля и Путина длились около получаса. Стороны обсудили возможности для содействия диалогу между властью и оппозицией, в частности, при посредничестве ОБСЕ.

Ранее детали беседы главы Евросовета и президента России появились на сайте Кремля. Уточнялось, что Путин выразил озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство Белоруссии и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку.

Это уже третий разговор Путина по белорусскому кризису за день — ранее он обсудил эту тему с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам главы России, любое вмешательство может привести к усугублению ситуации. В свою очередь Меркель подчеркнула, что белорусские власти должны отказаться от насилия и выпустить политзаключенных.

В ходе массовых акций протеста в Белоруссии задержали несколько тысяч человек, пресса пишет о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения честных выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.