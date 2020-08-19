Белорусская оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением

Соратница кандидата от оппозиции на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова считает, что президента страны Александра Лукашенко обманывает собственное окружение. Она рассказала об этом в интервью РБК.

«Единственная теория о том, откуда у него такая информация, — это то, что его просто обманывают и дают недостоверную информацию. По-моему, это очень много говорит о том, как к нему относятся его же люди, его чиновники, люди, которые его окружают», — заявила она.

Такое мнение у нее сложилось из-за вчерашних слов Лукашенко о желании оппозиции порвать с Россией и планах ограничить использование русского языка. Колесникова еще раз подчеркнула, что Координационный совет оппозиции создан исключительно с целью транзита власти и не имеет никаких политических целей и политической программы.

Ранее Лукашенко заявил, что в программе оппозиции предлагается выйти из Союзного государства, Евразийского союза и ОДКБ, установить контроль на границе с Россией и подать заявку на членство в Евросоюзе и НАТО.

На сайте экс-кандидата Светланы Тихановской было сказано, что ее соратники разработали предложения, с которыми можно ознакомиться на сайте reformby.com. На данном портале говорилось, что материалы созданы на основе «Реанимационного пакета реформ для Белоруссии», который доступен по адресу zabelarus.com. «Пакет» включал выход из интеграционных объединений с участием России. Позже zabelarus.com был заблокирован.

В Белоруссии более недели продолжаются массовые протесты из-за итогов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным результатам, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти.

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