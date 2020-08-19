Белорусская оппозиция отправила письмо послу России

Белорусская оппозиция отправила послу России Дмитрию Мезенцеву письмо, в котором изложила свое видение происходящего в республике. Об этом в интервью РБК рассказала соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова.

По ее словам, оппозиция «обменивалась информацией» с представителями европейского сообщества и России. «Мы посылали запросы, мы посылали наши документы, мы знакомили их с нашим видением ситуации, с нашим отношением к происходящему», — рассказала Колесникова.

На вопрос, что ответили европейцы, она сказала, что заявления представителей Евросоюза, «наверное, говорят об их позиции».

Что касается Москвы, то сообщение, адресатом которого был Мезенцев, доставлено. «Мы получили ответ, что наш e-mail действительно дошел до адресата, но мы пока не получили никакой реакции», — пояснила Колесникова. Она добавила, что не видит поддержки в адрес Александра Лукашенко со стороны России.

Ранее Тихановская призвала Европу не признавать победу Лукашенко на президентских выборах 9 августа.

По официальным данным, Лукашенко набрал 80 процентов, Тихановская — 10 процентов. В стране вторую неделю продолжаются массовые протесты.