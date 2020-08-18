Белорусская оппозиция заявила об отсутствии у нее политических целей

Координационный совет оппозиции (КСО) Белоруссии заявил, что у него отсутствуют политические цели. Трансляция его первого заседания ведется на YouTube.

По словам члена КСО Максима Знака, у него нет и политической программы, поскольку КСО не ставит перед собой цель получить власть, а лишь планирует поспособствовать ее трансферу.

«Осуществление трансфера власти — это нормально. Это всегда происходит на выборах. Мы сейчас видим, что проблемы с этим есть, и это требует мер со стороны гражданского общества», — подчеркнул Знак.

Лукашенко заявил, что в состав совета вошли бывшие «прикорытники», «обиженные» и «откровенно отвязанные нацисты». Он заверил, что у власти достаточно мер, «чтобы остудить некоторые горячие головы». «Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону», — подчеркнул глава государства.

14 августа оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. В него, в частности, включили лауреатку Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, владельца магазина товаров с национальной символикой Symbal.by Павла Белоуса, председателя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. По официальным данным, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. В стране больше недели идут массовые протесты граждан, не согласных с этими данными. Акции жестко разгоняются, погибли три человека.