В Белоруссии возбудили дело о попытке захвата власти Координационным советом

В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции по статье о захвате власти. Об этом сообщает телеканал ОНТ в своем Telegram-канале.

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — заявил журналистам генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк.

19 августа Координационный совет назвал цели своей деятельности. В частности, оппозиция будет добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых президентских выборов.

Президент Александр Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязанными нацистами». По его мнению, программа оппозиции предполагает разрыв отношений Белоруссии с Россией. В совете опровергли обвинения Лукашенко, назвав его слова «попыткой манипуляции и обмана».

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Граждане требуют отменить итоги выборов, на которых, согласно официальным данным, победил Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот», объявили забастовку. Лукашенко настаивает, что протест спонсируется Западом и оппозиция пытается незаконно захватить власть.