Оппозиция допустила участие Лукашенко в новых выборах

Оппозиция не станет возражать, если действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко захочет участвовать в новых выборах главы государства. Об этом заявила член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова, передает Tut.by.

По ее словам, каждый гражданин должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий быть не должно.

«Полномочия действующего президента Белоруссии истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей. Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК [Лидия Ермошина] должна смениться», — сказала Колесникова.

19 августа Координационный совет назвал цели своей деятельности. В частности, оппозиция будет добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых президентских выборов.

Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязанными нацистами». По его мнению, программа оппозиции предполагает разрыв отношений Белоруссии с Россией. В совете опровергли обвинения Лукашенко, назвав его слова «попыткой манипуляции и обмана».

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот», объявили забастовку. Лукашенко настаивает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.