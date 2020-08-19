Оппозиция Белоруссии потребовала немедленного начала переговоров

Координационный совет оппозиции Белоруссии потребовал действующие власти немедленно начать переговоры и выработать механизмы для проведения новых выборов. Об этом заявила доверенное лицо кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, передает ТАСС.

Этот шаг — единственный способ преодолеть политический кризис в стране, пришел к выводу оппозиционный совет. В свою очередь отказ от начала переговоров возложит на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Белоруссии.

Для восстановления статуса страны как демократического и правового государства необходимо помнить основные требования, которые сформулированы в ходе массовых акций и поддерживаются большинством белорусского общества, сказано в резолюции совета. Речь идет о прекращении насилия и политического преследования со стороны властей, освобождении всех политических заключенных, отмене неправомерных судебных постановлений и выплате компенсаций всем пострадавшим.

В Белоруссии уже вторую неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.