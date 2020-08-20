Белорусская оппозиция выразила готовность контактировать с Россией

Координационный совет оппозиции Белоруссии готов к контактам с Россией. Об этом заявил член его президиума, бывший министр культуры республики Павел Латушко, передает РИА Новости.

«Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме [видение ситуации]», — сказал Латушко, отвечая на вопрос журналиста, готовы ли в оппозиции к контактам с российской стороной.

19 августа в Координационном совете отвергли все обвинения в том, что среди оппозиционеров существует программа разрыва или ограничения отношений с Россией. «Последний политик в Белоруссии будет тот, который предложит построить стену между Белоруссией и Россией. Россия — это первый рынок по экспорту белорусской продукции, около 50 процентов», — напомнил Латушко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой захвата власти и пригрозил жесткими мерами. Он обвинил оппозицию в планах разорвать связи с Россией и выйти из Союзного государства. В Координационном совете опровергли данную информацию, назвав слова Лукашенко «попыткой манипуляции и обмана».

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот» объявили забастовку. Лукашенко настаивает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.