Раскрыто отношение белорусской оппозиции к России

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии, бывший министр культуры республики Павел Латушко раскрыл отношение противников президента Александра Лукашенко к России, передает РИА Новости.

Он отверг все обвинения в том, что среди оппозиционеров существует программа разрыва или ограничения отношений с Россией. По его словам, совет выступает за максимально добрые и глубокие отношения с Москвой. «Последний политик в Белоруссии будет тот, который предложит построить стену между Белоруссией и Россией. Россия — это первый рынок по экспорту белорусской продукции, около 50 процентов», — напомнил Латушко.

В то же время оппозиция убеждена, что Минск — часть европейской цивилизации, в связи с чем члены совета заинтересованы иметь хорошие отношения и с ЕС. «Это второй рынок, это новые технологии», — объяснил экс-министр.

О том, что белорусская оппозиция создаст Координационный совет, целью которого будет трансфер власти, объявила кандидат в президенты Светлана Тихановская 14 августа. Общественная организация пока не сформирована полностью. 19 августа были назначены руководители совета.

Ранее Лукашенко приписал совету программу, которая предполагает выход из всех соглашений с Россией.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны объявили забастовку.