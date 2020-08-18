Экс-министра культуры Белоруссии уволили с работы за поддержку протестов

Министерство культуры Белоруссии уволило директора Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске, экс-министра Павла Латушко за участие в протестах. Об этом сообщило издание Tut.by со ссылкой на пресс-службу театра.

14 августа Латушко выступил на митинге за отставку министра внутренних дел Юрия Караева. Глава театра заявил, что гордится тем, что есть белорусы, которые ищут правды, а также хотят жить иначе. Актеры театра выступили в поддержку действий Латушко и рассказали, что в знак солидарности готовы написать заявления об увольнении.

Ранее оперный певец и солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков отказался от премии президента Александра Лукашенко. Артист пояснил, что является трехкратным лауреатом гранд-премии президента по поддержке талантливой молодежи. Он назвал свой отказ от звания маленькой потерей по сравнению «с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев».

Более недели в городах Белоруссии проходят массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Граждане не верят в данные Центризбиркома, сообщившего о победе Александра Лукашенко.

В отношении митингующих силовые ведомства применяли спецсредства для разгона: резиновые пули, дубинки, водометы, светошумовые гранаты. Задержанные рассказывали об ужасных условиях содержания, физическом и психологическом насилии со стороны представителей силовых структур.