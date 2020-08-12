Дирижер Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от врученного президентом Белоруссии Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины. Его открытое письмо главе республики опубликовала «Новая газета».

Музыкант признался, что ему стыдно быть обладателем награды, которую он получил в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав белорусских граждан. Он пояснил, что по-прежнему разделяет эти ценности, однако считает, что политик привел к тому, что в стране царят «мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости».

Спиваков поддержал белорусов, требующих соблюдения своих базовых прав, включая право на мирные митинги. «Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали и тем более калечили», — написал скрипач. Он назвал «черную силу» Лукашенко его огромной слабостью.

Белоруссию охватили массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций. Подтверждена смерть одного демонстранта.