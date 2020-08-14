Белорусский оперный певец отказался от премии Лукашенко

Оперный певец и солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков отказался от премии президента Александра Лукашенко. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Сильчуков пояснил, что является трехкратным лауреатом гранд-премии президента по поддержке талантливой молодежи. Он назвал свой отказ от звания маленькой потерей по сравнению «с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев».

Ранее дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена Франциска Скорины. Музыкант признался, что ему стыдно быть обладателем награды, которую он получил в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав белорусских граждан. Он пояснил, что по-прежнему разделяет эти ценности, однако считает, что политик привел к тому, что в стране царят «мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости».

Белоруссию охватили массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций.