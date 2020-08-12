Дробыш раскритиковал отказ Спивакова от белорусского ордена

Продюсер Виктор Дробыш высказался об отказе дирижера Владимира Спивакова от ордена Франциска Скорины из-за событий в Белоруссии. Его слова в среду, 12 августа, передает «Подъем».

«Причем здесь орден и народ Белоруссии? Давайте, как американцы, снесем памятник Франциску Скорине, если он есть. Это совсем не имеет никакого отношения к ситуации очень непростой и тяжелой для всей страны. Причем здесь орден? Мне кажется это такие громкие действия», — заявил Дробыш.

Дробыш был награжден орденом Франциска Скорины в 2015-м, спустя год после присуждения его Владимиру Спивакову. Высказывания дирижера Дробыш назвал «его личным мнением», на которое он «имеет право».

Скрипач и дирижер Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, врученного ему президентом Белоруссии Александром Лукашенко в 2014 году. Спиваков написал в открытом письме о том, что ему стыдно носить награду, связанную с «правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией».

Орден Франциска Скорины был учрежден Верховным советом Белоруссии в 1995 году. Награду присуждают за вклад в развитие белорусской культуры, а также за гуманитарную и благотворительную деятельность.

В республике продолжаются массовые протесты, которые начались после объявления итогов выборов президента. По официальным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.

Правоохранительные органы используют против протестующих дубинки, водометы и светошумовые гранаты. Официально подтверждена гибель одного демонстранта. Еще один скончался позже, в больнице.