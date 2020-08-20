Член совета оппозиции Белоруссии рассказал о рекомендациях уехать в Россию

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии, бывший министр культуры Павел Латушко рассказал о поступающих ему «настойчивых рекомендациях» покинуть страну. Он заявил об этом в интервью «Би-Би-Си».

По словам оппозиционера, силовые структуры намекают ему через друзей и знакомых о необходимости уехать в Россию, в противном случае грозя последствиями.

«Сейчас мне было сказано, что я перешел границу, что является окончательным поводом для принятия в отношении меня каких-то действий. Я надеюсь, что это пока что словесные угрозы, которые не будут реализованы», — заявил Латушко. Он также рассказал, что вывез свою семью из Белоруссии сразу же после того, как публично поддержал массовые акции протеста.

Ранее неизвестные закидали дом Латушко пакетами с красной краской.

14 августа он публично поддержал протестующих, выступив на митинге за отставку министра внутренних дел Юрия Караева. Латушко заявил, что гордится тем, что есть белорусы, которые ищут правды, а также хотят жить иначе. За это он был отправлен в отставку с поста руководителя Купаловского театра, который занимал после ухода из правительства.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны объявили забастовку.

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