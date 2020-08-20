Дом белорусского оппозиционера подвергся атаке

Дом члена Координационного совета белорусской оппозиции, бывшего министра культуры Павла Латушко подвергся атаке неизвестных. Об этом сообщает «Радыё Свабода» (белорусская служба «Радио Свобода»).

Здание закидали пакетами с красной краской. Кроме того, вандалы изрисовали забор бело-красно-белыми флагами, которые традиционно используются белорусской оппозицией.

Самого Латушко во время инцидента не было дома. Теперь ему предоставлена охрана, однако не уточняется, осуществляется она силами самой оппозиции или это была инициатива властей.

Ранее Латушко вошел в руководство Координационного совета оппозиции Белоруссии. 14 августа он публично поддержал протестующих, выступив на митинге за отставку министра внутренних дел Юрия Караева. Латушко заявил, что гордится тем, что есть белорусы, которые ищут правды, а также хотят жить иначе. За это он был отправлен в отставку с поста руководителя Купаловского театра, который занимал после ухода из правительства.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны объявили забастовку.