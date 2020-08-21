Лукашенко рассказал о своей помощи Тихановской в переезде в Литву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что помог оппозиционному кандидату Светлане Тихановской в переезде в Литву, передает БЕЛТА.

«По ее просьбе. Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках», — сказал Лукашенко.

Тихановскую «опутали» и «окутали» литовские спецслужбы и МИД, утверждает президент Белоруссии.

Светлана Тихановская покинула Белоруссию после выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, она получила 10 процентов голосов, а Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов. Она записала видеообращение, в котором заявила, что решение об отъезде приняла самостоятельно. Появилось также видео, на котором оппозиционерка призывает белорусов не выходить на протесты. Выяснилось, что оно было записано в кабинете главы ЦИК.

В Белоруссии вторую неделю продолжаются массовые протесты с требованием новых и честных выборов.