Подтвердилась версия о записи обращения Тихановской из ЦИК Белоруссии

Версия о записи обращения Светланы Тихановской к своим сторонникам из Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии подтвердилась. Об этом пишет «Комсомольская правда — Беларусь».

Журналист издания взял интервью у главы ЦИК Лидии Ермошиной. Она подтвердила, что Тихановская записала видео, сидя на диване в ее кабинете.

При этом чиновница отметила, что не присутствовала в момент съемки в кабинете. «Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла», — сказала она.

11 августа было распространено обращение Тихановской к гражданам с призывом разойтись по домам. Текст обращения она зачитала с листа, сидя на кожаном диване в помещении с закрытыми жалюзи окнами.

10 августа Тихановскую удерживали в здании ЦИК. «Потом Светлана вышла. Сказала адвокату, что она приняла решение, и попрощалась с ним. Ее вывели через черный ход. Хотя она не уточнила, о каком принятом решении идет речь», — сказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина. Позднее стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.