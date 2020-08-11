Власти Белоруссии показали на видео отъезд Тихановской в Литву

Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видео отъезда в Литву оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской, передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Кадры, на которых показано, как автомобиль Тихановской пересекает границу, сняты с камер видеонаблюдения.

Ранее в сети появилось видеообращение Тихановской, в котором она призывает белорусов не выходить на акции протеста и не противостоять милиции. Снято ли оно снято до отъезда оппозиционерки в Литву или после, не сообщается. В другом видео Тихановская объяснила, что решение покинуть Белоруссию приняла самостоятельно. Она сказала, что была поставлена перед неким выбором, и упомянула своих детей.

Согласно официальным данным белорусского ЦИК, на выборах 9 августа Тихановская получила более 10 процентов голосов, действующий президент Александр Лукашенко — более 80 процентов. В стране два дня проходили акции протеста и столкновения с ОМОНом. Власти заявили о тысячах задержанных и десятках пострадавших. Подтверждена смерть одного демонстранта.