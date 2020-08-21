Лукашенко заявил о полном взаимопонимании с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть полное взаимопонимание с российским коллегой Владимиром Путиным относительно ситуации в республике. Об этом пишет БЕЛТА.

«Я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Белоруссии. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства», — сказал он.

Лукашенко рассказал, что во время телефонных разговоров Путина с коллегами из Франции и Германии западная сторона предлагала рассмотреть белорусский вопрос на площадке ОБСЕ. «Я знаю, что такое ОБСЕ. И я Путину говорю: "Слушай, в ОБСЕ мы с тобой вдвоем останемся, а все остальные нас будут давить и травить, навязывать нам свою инициативу. И мы увязнем в этих переговорах, а им это надо. Чтобы мы перманентно с начала до конца занимались этими переговорами"», — пояснил он.

Президент Белоруссии призвал лидеров западных стран обратить внимание на ситуацию у себя, указав в качестве примеров на демонстрации «желтых жилетов» во Франции, беспорядки в США и демонстрации против ограничений на фоне коронавируса в Германии. «Почему они озаботились Белоруссией? Это удобный случай отвести внимание от своих проблем. Мы это видим. Поэтому вы даже не читайте эти заявления. Это все пустое. Это попытка у нас осложнить обстановку», — подчеркнул глава белорусского государства.

Ранее 21 августа Лукашенко обвинил США в подготовке «заварушки» в Белоруссии. По его словам, Запад решил «подтянуть» страну к себе и создать против России «санитарный кордон», к которому относятся прибалтийские республики и Украина.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».