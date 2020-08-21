Лукашенко заявил о желающих «отсечь» Гродно от Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желающих «отсечь» Гродно у страны, передает БЕЛТА.

Он рассказал, что «заварушку» в Белоруссии планировали США, а европейцы им «подыгрывали». Был создан специальный центр под Варшавой, некоторым белорусам заплатили или «задурили голову». «А за границей в это время учения проводят. Что этот такое? Это готовят при необходимости вторжения», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что вынужден был большое количество военных перебросить на западное направление и завтра поедет туда с инспекцией.

«Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь — Гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также утверждает, что Запад решил «подтянуть» республику к себе и создать против России «балто-черноморский коридор», «санитарный кордон», к которому относятся Прибалтика и Украина. При этом Лукашенко заверил, что у него полное взаимопонимание с российским коллегой Владимиром Путиным относительно ситуации в республике.

В Белоруссии вторую неделю идут массовые протесты с требованием провести новые президентские выборы. Митинги жестко разгонялись. Запад раскритиковал действия белорусских властей.