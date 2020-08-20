Возле уступившего протестующим белорусского города проведут тактические учения

Министерство обороны Белоруссии проведет комплексное тактическое учение возле города Гродно, власти которого ранее уступили протестующим. Об этом в четверг, 20 августа, сообщается на сайте ведомства.

Министр обороны Виктор Хренин заявил, что войска отработают «вопросы подготовки и ведения обороны на Гродненском тактическом направлении». В маневрах будут задействованы механизированные соединения, силы специальных операций, ВВС и ПВО, разведка, ракетные войска и артиллерия. Решение о проведении учений утвердил президент Александр Лукашенко.

«Мы видим, что идет вмешательство во внутренние дела государства. Получаем информацию из различных источников, которая не может нас не беспокоить», — заявил Хренин. Он добавил, что вооруженные силы «боеготовы», и их моральный дух высок.

18 августа власти Гродно приняли требования участников митингов против Лукашенко. Задержанных отпустили, по жалобам началась проверка, протестующим предоставили телеэфир. Кроме того, было решено создать Совет общественного согласия. Однако на следующий день стало известно, что власти передумали и отказались от данных обязательств.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Граждане требуют отменить итоги выборов 9 августа, согласно которым победил Лукашенко, провести новое голосование и привлечь к ответственности силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.