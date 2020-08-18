Власти белорусского города согласились выполнить требования протестующих

В белорусском Гродно власти приняли практически все выдвинутые требования протестующих. Ответ Гродненского городского исполнительного комитета опубликован на сайте телеканала «Гродно Плюс».

Сообщается, что задержанных отпустили, по жалобам идет проверка. Граждане могут безнаказанно митинговать, протестующим предоставляют телеэфир. Также было принято решение создать Совет общественного согласия Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти.

«Гродненский городской исполнительный комитет на требования выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов предприятий города Гродно, представителей демократической общественности Гродно, политических партий в рамках компетенции местных органов власти, определенных Законом Республики Беларусь "О местном управлении и самоуправлении"» — отмечается в тексте.

В ответе сказано, что людям разрешено митинговать на центральных площадях Гродно, при этом власти будут помогать с техническим оборудованием. Также милиция «просит прощения у задержанных», которых уже освободили. Горисполком пообещал в том числе предоставить оппозиции время в эфире местных телеканалов и согласился не наказывать участников забастовок.

В Белоруссии более недели продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным результатам, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти.