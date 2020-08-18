Украинских верующих призвали «помолчать» о событиях в Белоруссии

В Украинской православной церкви (УПЦ) призвали верующих не давать событиям в Белоруссии «безапелляционных оценок» и не участвовать в политических событиях там. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УПЦ.

«В этот сложный для братского народа период из нашей страны слышны голоса различных деятелей, поддерживающих одну из противоборствующих сторон. (...) Мне же кажется, что нынче нам самое время помолчать», — заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Он также отметил, что в самой Украине ситуация далека от мира и согласия. В связи с этим он призвал украинцев помолиться о событиях в Белоруссии и не усугублять конфликт в стране даже с самыми благими намерениями.

Ранее белорусский митрополит Павел посетил больницу в Минске, где находится часть протестующих, пострадавших во время акций. Он сказал, что в церкви осуждают любое насилие и молятся о раненных во время митингов.

Уже девять дней в городах Белоруссии проходят массовые протесты с требованиями отставки действующей власти и повторного проведения президентских выборов. В первые несколько дней акции сопровождались стачками с силовиками, массовыми задержаниями и разгонами протестующих с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат и дубинок. К митингующим присоединились рабочие заводов и предприятий, объявивших о забастовке с 17 августа.