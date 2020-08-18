Белорусские байкеры проехали по Минску под песню «Саня, останься с нами»

Белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА в своем Telegram-канале опубликовало видео проезда байкеров в Минске в поддержку действующего президента республики Александра Лукашенко.

Видео сопровождается песней «Саня, останься с нами». Также в тексте песни присутствуют слова: «Я с вами, ребята. Ребята, я с вами. Саня останется с вами, все будет окей». На кадрах видно, как несколько байкеров едут по дороге с прикрепленными флагами Белоруссии. Ролик заканчивается хештегом #ЯМЫБАЦЬКА, изображенном на фоне государственного флага.

В Белоруссии более недели продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным результатам, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти.