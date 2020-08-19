Уступившие протестующим власти белорусского города внезапно передумали

Власти белорусского города Гродно, которым раньше удалось договориться с участниками протестов против действующей власти, внезапно и без предупреждения отказались от своих обязательств. Об этом сообщает в Telegram-канале газета «Наша Нива».

Уступившие чиновники ранее взялись предоставить телеэфир на очередной митинг в городе и пообещали, что протестовать люди могут безнаказанно. Однако перед самым протестом они передумали и перекрыли центральную улицу города, ее оцепили сотрудники ОМОНа и КГБ, которые пропускают только местных жителей по паспорту. Также они сообщили организаторам, что телеэфира не будет.

Как передает TUT.by в Telegram, вышедшие на запланированный митинг люди собрались возле табачной фабрики, но к ним подошли представители милиции и сообщили, что их собрание незаконно. «Предлагаю добровольно разойтись», — говорит сотрудник правопорядка в мегафон, однако люди стоят.

Отмечается, что причиной столь резкого смена курса властей Гродно стало сегодняшнее совещание Совбеза, на котором действующий президент страны Александр Лукашенко дал приказ МВД прекратить любые беспорядки, особенно в Минске. Он также вновь поднял тему, что протесты финансируются с Запада, и велел Госпогранкомитету усилить охрану границы по всему периметру.

18 августа сообщалось, что власти Гродно приняли все требования протестующих. Помимо разрешения на митинги и телеэфира, они отпустили всех задержанных и инициировали проверку жалоб, а также приняли решение создать Совет общественного согласия Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот» объявили забастовку. Лукашенко настаивает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.